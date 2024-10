Intermarché nous refait tomber amoureux avec Dalida

Il est peut-être temps de donner rendez-vous à votre ex au supermarché.

Intermarché continue de conquérir le cœur des Français avec sa dernière campagne « Histoire d’un amour ». Signée à nouveau par le duo Romance (agence) et Katia Lewkowicz (réalisation), cette comédie romantique raconte avec tendresse la rencontre imprévue de deux ex au supermarché. Le film est accompagné de la chanson culte « Histoire d’un amour » de Dalida, un classique qui ajoute à la dimension émotionnelle à cette mini-saga du quotidien qui se joue entre deux regards.

Ce nouveau film s’inscrit dans la saga « On a tous une bonne raison de mieux manger », lancée il y a 7 ans avec le spot culte L’amour l’amour. Alors que les problématiques de pouvoir d’achat dominent les discours publicitaires depuis 2 ans, Intermarché réaffirme son engagement pour le mieux-manger alors que l’inflation semble enfin maitrisée. La marque, qui a marqué les esprits avec ses campagnes longues et émotionnelles (3 minutes pour L’amour l’amour), renouvelle cette formule avec un film principal de 2 minutes porté par un chouette duo d’acteurs, un humour plus marqué que lors de L’amour l’amour et la douce mélancolie de Dalida. De quoi prouver que la narration a encore sa place dans le paysage publicitaire, à une époque où le 20 secondes s’impose comme l’étalon télévisuel.

Le film est diffusé depuis le 12 octobre sur TF1, en parallèle du retour de Star Academy, et au cinéma avant la projection de L’Amour ouf de Gilles Lellouche. En outre, pour la première fois, la campagne prendra vie sur TikTok avec des « story time », un format populaire, racontées du point de vue des protagonistes.

Crédits annonceur

Annonceur Intermarché Président Christophe Chineau Adhérent Direction Marketing Stratégique Geoffroy Goury Directrice Marketing et Communication Valérie Maucotel Directrice Marque et Communication Anne Guivarc’h Adhérente Marque et Communication Perrine Vignon Cheffe de groupe communication Mallorie Le Fur

Crédits agence

Agence Romance Président Christophe Lichtenstein Directeur de la Création Alexandre Hervé Concepteur Rédacteur Victor Chevalier Directeur Artistique Julien Bon Responsable service TV production Emilie Talpaert Assistante TV Production Adèle Adroit Directeur des Stratégies Jérôme Lavillat Planeuse Stratégique Johanna Tannous Directrice Générale Adjointe Marie-Laure Dangeon Directrice Générale Adjointe Maïté Orcasberro Cheffe de Groupe Meryl Conrad

Crédits production

Production Grand Bazar Réalisatrice Katia Lewkowicz Productrice Juliette Desmarescaux Directeur de production Hugo Mérival Chef opérateur Eric Dumont

Crédits post-production

Post-Production The Mill Superviseur Post-production Maëva Esteban TC Def Arthur Paux

Crédits son