L'électrique à la française.

Renault et Publicis présentent le spot publicitaire du nouveau modèle de voiture Renault 5 E-Tech 100% électrique. Lancée par une campagne teaser en décembre dernier avec le R5 R Pass, l’attente de découvrir l’intérieur de la voiture touche à sa fin. La campagne intitulée « Be the First » nous transporte dans une ambiance grandiose, aussi jaune que la réincarnation de la fameuse R5. Alors que la voiture roule dans les rues parisiennes, une vue aérienne dévoile un QR qui permet d’accéder à des avantages proposés par la marque.

La musique de la pub Renault 5 électrique 2024 est « Instant Crush » des Daft Punk.

La pub Renault 2024 5 E-Tech 100% électrique

La musique de la pub Renault 5 E-Tech 100% électrique 2024