Renault 4 : un monde qui s’ouvre à nouveau

Un film publicitaire entre poésie et espoir.

Pour marquer le retour de la Renault 4 E-Tech Electric, Renault et Publicis Conseil dévoilent un film poétique qui adresse un message universel plein d’espoir. Diffusée depuis le 7 mars 2025, cette campagne misant sur l’émotion est un véritable appel à l’ouverture, dans un monde où les frontières semblent se multiplier.

À travers des images saisissantes, le film exprime le désir d’un monde sans frontières, où la liberté et l’unité sont au cœur de chaque instant. En montrant des scènes tournées aux quatre coins du globe, le film présente une histoire mondiale, un témoignage puissant de la diversité et de la richesse des cultures humaines, touchant ainsi chacun d’entre nous, peu importe où l’on se trouve. À une époque où nos sociétés semblent marquées par la polarisation, le communautarisme et un repli sur soi, ce film rappelle l’importance de l’ouverture, de l’échange, et du vivre ensemble.

À travers cette campagne, Renault livre un message clair et audacieux : celui d’un monde où la liberté et l’ouverture priment. Une façon de dire aussi, que la mythique Renault 4, est de retour !

Fiche technique