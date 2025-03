Où vous voulez, quand vous voulez.

Renault dévoile une nouvelle campagne pour son service après-vente « Renault Care Service », mettant en lumière la digitalisation des services d’entretien automobile. La publicité souligne l’intégration de l’application My Renault, permettant de gérer l’entretien du véhicule de manière flexible, tout en conservant l’expertise du réseau. Le message principal de la campagne est de faciliter l’accès aux services tout en maintenant un équilibre avec l’humain et la qualité du savoir-faire.



La musique de la pub Renault Care Service 2025 est une adaptation de Without You, notamment chanté par Mariah Carey.

La pub Renault Care Service 2025

La musique de la pub Renault Care Service 2025