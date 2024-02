Une imagination débordante.

Dans ce récit signé Renault et Publicis Conseil, un homme au volant de sa voiture SUV traverse la ville avec son fils, demeurant insensibles aux phénomènes surnaturels autour d’eux. Toutes ces situations extraordinaires ne freinent en aucun cas la famille et l’auto Renault Austral e-tech Hybride qui continuent leur balade entourée de requins, de méduses, de la Terre et bien d’autres surprises.

« Qui n’a jamais rêvé, enfant, à l’arrière d’une voiture, de voyager à travers un monde extraordinaire ? Nous avons, à travers ce film, souhaité montrer la sublime rencontre entre la poésie de l’enfance et la précision de conduite offerte par les technologies avancées de Renault Austral » souligne Arnaud Belloni, CMO et responsable de marque chez Renault.

La musique de la pub Renault Austral hybride 2024 est « Pure Imagination » de Superhuman et Quigleyc.

La pub Renault Austral hybride 2024

La musique de la pub Renault Austral hybride 2024