Le défi de la mesure des pubs TV avec la CTV et le Total Vidéo

Article sponsorisé par Realytics

La télévision connectée (CTV) se démarque comme une révolution dans le paysage audiovisuel, combinant les atouts de la télévision traditionnelle avec les fonctionnalités avancées du digital. En 2022, 88 % des foyers équipés de téléviseurs et disposant d’un accès Internet possédaient un téléviseur connecté, que ce soit une “Smart TV” ou une TV reliée à une box d’opérateur. Malgré cette transformation, la TV reste l’écran privilégié pour 77% des spectateurs, favorisant une consommation accrue de contenus vidéo, qu’ils soient diffusés en direct ou à la demande.

Cependant, cette évolution pose un défi majeur pour la mesure des audiences publicitaires. Les silos d’audience, causés par l’extrême diversité des supports (IPTV, OTT, AVOD à la Netflix, Prime, Disney+, BVOD et FAST des grands groupes télévisuels, Replay, TV segmentée, etc.) et des standards de mesure compliquent la tâche des acheteurs média qui cherchent à obtenir une vue d’ensemble de l’efficacité de leurs campagnes. Or, croiser la mesure d’audience traditionnelle pour le broadcast conventionnel et l’auto-mesure opaque des plateformes semble être très complexe et, pour l’instant, hors de portée des annonceurs et des agences média.

Mais ça, c’était avant Bee ! La solution de Realytics, en partenariat avec Bouygues Telecom, propose des solutions innovantes pour unifier ces mesures. La technologie Bee s’appuie sur les données des opérateurs pour fournir une mesure déterministe et précise des performances des campagnes publicitaires en TV linéaire, TV segmentée, Replay IPTV et sur l’ensemble des plateformes CTV qui acceptent la mesure.

L’enjeu de la mesure unifiée est également souligné par les professionnels du secteur. Dans le livre blanc La CTV en France à l’aube du Total Vidéo de Realytics, Vincent Salini de France Télévisions Publicité et Mélanie Petit de TF1 PUB insistent – parmi d’autres experts interrogés – sur la nécessité de normes homogènes et de KPIs certifiés pour une évaluation juste des impressions publicitaires. Ils appellent à des outils de pilotage capables d’agréger les données de toutes les sources, permettant ainsi une véritable comparaison entre les différents modes de diffusion et une évaluation fiable de l’impact des campagnes publicitaires.

Pour approfondir ces enjeux et découvrir les solutions proposées, nous vous recommandons chaudement la lecture du livre blanc La CTV en France à l’aube du Total Vidéo de Realytics. Ce document particulièrement riche et documenté offre une analyse complète des défis et des opportunités de la CTV dans le contexte de l’avènement prochain du Total Vidéo. De quoi recueillir de précieux insights pour optimiser vos stratégies publicitaires dans un écosystème médiatique en constante évolution !