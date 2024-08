Les meilleures réactions des marques aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Avec les partenaires officiels… et les autres.

Lundi 12 août, la parenthèse enchantée des Jeux est terminée. Paris s’est réveillée abasourdie par tant de passion, de joie, de fraternité, de génie et de sportivité pendant plus de 15 jours. En attendant les Jeux Paralympiques débutant le 28 août, la Réclame revient sur les réactions de marques les plus créatives pendant les JO de Paris 2024.

Cet article sera mis à jour dans les jours qui viennent.

LVMH – Partenaire Premium

La soirée Prelude à la fondation Louis Vuitton, qui a tout de suite donné le ton : les Jeux Olympiques sont bien plus que du sport, c’est aussi de la (pop) culture. S’ensuivirent un nombre colossal de points de contact pour le groupe, du spot lors de la cérémonie d’ouverture, des tenues des athlètes signées Berlutti ou des participants des cérémonies, sans oublier les médailles signées Chaumet et les malles de la flamme et des médailles.

Accor – Partenaire premium

Kauli Vaast surfe la Seine : un coup de com’ olympique.

Orange – Partenaire premium

Optic 2000 – supporteur officiel

Par Australie.GAD.

Les marques non partenaires

Rebondir sur l’actualité des Jeux est un sport risqué, le CIO ne plaisantant pas avec le fait de surfer sur ses moments forts sans contribuer à son P&L.

Mais certaines grandes marques sont joueuses, ou simplement si bien accompagnées qu’elles savent faire référence aux Jeux sans prendre le moindre risque légal. À suivre ! Voici celles dont nous avons remarquées les coups de com’.

Netflix :

McDonald’s :

Heinz :