Razorfish lance Razorline, la première hotline IA de Viva Tech

Un TomTom pour naviguer en intérieur ?

Et si un simple coup de fil suffisait pour organiser votre passage à VivaTech ? C’est le pari de Razorfish France, qui dévoile Razorline, un assistant vocal dopé à l’IA capable de recommander en temps réel les stands et conférences les plus pertinents, selon vos intérêts. Un outil aussi pratique qu’inattendu, à découvrir sur le stand J17 de Publicis Groupe.

Razorline, c’est une voix féminine, naturelle et chaleureuse, qui vous accueille dès que vous composez le +33 1 44 43 79 00 (numéro gratuit). L’IA vous pose quelques questions simples – en anglais – sur vos envies, vos thématiques de prédilection ou le temps que vous avez à disposition. Quelques instants plus tard, vous recevez par SMS un programme sur mesure, concocté à partir des plus de 2 000 startups et conférences du salon.

Pensée comme une innovation accessible et un brin décalée (le tout est illustré par un téléphone filaire rétro), Razorline se veut à la fois intuitive, rapide et fun. Elle repose sur la technologie vocale d’Elevenlabs, un modèle LLM Gemini 2.5 Flash dernière génération, et a été intégralement customisée par les équipes de Razorfish. Côté coulisses, la machine a été entraînée en seulement quatre semaines, à partir d’un important travail de structuration de données par les équipes stratégie et data de l’agence.

« Cet agent ne se contente pas de conseiller, il crée un lien avec ses interlocuteurs, qui vivent une interaction téléphonique inédite avec une IA, alliant pertinence et spontanéité. » – Sandrine Vissot-Kelemen, présidente de Razorfish France. Dès les premiers tests, les recommandations se sont révélées bluffantes, en moins de deux minutes.

L’idée est née d’un besoin très concret : chaque année, Razorfish guide ses clients dans les allées de VivaTech avec des parcours sur mesure. Razorline permet désormais d’élargir cette expertise à tous les visiteurs, qu’ils soient néophytes ou habitués du salon.

– Rendez-vous sur le stand J17 du 11 au 14 juin pour tester Razorline.

– Ne manquez pas la conférence « How to build an AI conversational agent in 4 weeks », mercredi 11 juin à 14h30, sur le même stand.

Plus d’infos : razorfish.fr/razorline.