McDonald’s lance un jeu dédié à la Ligue 1

Par la Réclame le 01/09/2025

Temps de lecture : 2 min

Gamification de la fidélisation.

McDonald’s est actuellement sur tous les bons ballons. Après s’être rapproché de Kappa pour lancer ses maillots « FC McDonald’s », le sponsor éponyme de la Ligue 1 poursuit sa mue en lançant « FC McDo », un premier jeu mobile intégré à son application McDo+, imaginé par Razorfish France et développé par Publicis Sapient US.

Ce runner inspiré de l’univers du ballon rond permet aux utilisateurs de choisir un avatar aux couleurs de l’un des 18 clubs de Ligue 1 McDonald’s, d’éviter des obstacles et de marquer des buts en fin de parcours. La particularité ? Pour participer, les joueurs doivent convertir leurs points de fidélité McDonald’s en jetons. Chaque semaine, jusqu’au 27 octobre, des classements et compétitions offriront des récompenses allant d’expériences VIP en Ligue 1 à des TV Samsung.

En inaugurant un espace « jeu » dans son app – qui compte déjà plus de 14 millions d’installations et 300 000 utilisateurs quotidiens –, l’enseigne affirme une volonté claire : diversifier les usages de McDo+, renforcer la récurrence et ancrer la marque dans les passions de ses consommateurs. Après des collaborations avec FIFA, ce partenariat avec la Ligue 1 illustre la stratégie de McDonald’s : épouser les codes culturels populaires pour renforcer son CRM et fidéliser par le divertissement.

Une campagne digitale et sociale orchestrée par Starcom, ainsi qu’une activation spéciale signée Publicis Media Content, viendront soutenir le lancement.

Avec « FC McDo », McDonald’s veut confirmer son rôle de pionnier du digital dans la restauration rapide, en transformant l’expérience client en terrain de jeu, bien accompagné par Razorfish, son agence digitale de référence (application mobile et site) depuis 2019.

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : Razorfish
  • Annonceur : McDonald's
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre 2025

Recommandé pour vous

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

Sport

Musique de la pub de McDonald’s été 2025

Musique de la pub de McDonald’s été 2025

Musique

McDonald’s et BTS lancent un Happy Meal

McDonald’s et BTS lancent un Happy Meal

Pop culture

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant