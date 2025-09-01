McDonald’s lance un jeu dédié à la Ligue 1

Gamification de la fidélisation.

McDonald’s est actuellement sur tous les bons ballons. Après s’être rapproché de Kappa pour lancer ses maillots « FC McDonald’s », le sponsor éponyme de la Ligue 1 poursuit sa mue en lançant « FC McDo », un premier jeu mobile intégré à son application McDo+, imaginé par Razorfish France et développé par Publicis Sapient US.

Ce runner inspiré de l’univers du ballon rond permet aux utilisateurs de choisir un avatar aux couleurs de l’un des 18 clubs de Ligue 1 McDonald’s, d’éviter des obstacles et de marquer des buts en fin de parcours. La particularité ? Pour participer, les joueurs doivent convertir leurs points de fidélité McDonald’s en jetons. Chaque semaine, jusqu’au 27 octobre, des classements et compétitions offriront des récompenses allant d’expériences VIP en Ligue 1 à des TV Samsung.

En inaugurant un espace « jeu » dans son app – qui compte déjà plus de 14 millions d’installations et 300 000 utilisateurs quotidiens –, l’enseigne affirme une volonté claire : diversifier les usages de McDo+, renforcer la récurrence et ancrer la marque dans les passions de ses consommateurs. Après des collaborations avec FIFA, ce partenariat avec la Ligue 1 illustre la stratégie de McDonald’s : épouser les codes culturels populaires pour renforcer son CRM et fidéliser par le divertissement.

Une campagne digitale et sociale orchestrée par Starcom, ainsi qu’une activation spéciale signée Publicis Media Content, viendront soutenir le lancement.

Avec « FC McDo », McDonald’s veut confirmer son rôle de pionnier du digital dans la restauration rapide, en transformant l’expérience client en terrain de jeu, bien accompagné par Razorfish, son agence digitale de référence (application mobile et site) depuis 2019.