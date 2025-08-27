McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

De la Ligue 1 McDonald’s à la sape, il n’y a qu’un pas.

McDonald’s France poursuit son offensive sur le terrain du football. Après avoir donné son nom à la Ligue 1 en 2024, l’enseigne dévoile une collection éphémère avec Kappa, marque italienne emblématique du streetwear sportif (ou inversement du sportswear urbain). Résultat : une ligne “FC McDonald’s” qui emprunte au maillot de foot, au vestiaire citadin et aux codes du fast-food.

En lançant un club imaginaire — le FC McDonald’s —, la marque ne se contente plus d’être sponsor. Elle se dote d’un territoire culturel complet où ses restaurants deviennent vitrines, ses clients supporters, et ses menus billets d’entrée. Une stratégie cohérente pour McDonald’s, dont la présence est désormais omniprésente dans le football français, des stades de Ligue 1 jusqu’aux réseaux sociaux.

« Cette collaboration avec Kappa est la suite naturelle de notre engagement pour le football français […] nous sommes fiers de réunir la plus grande communauté de supporters de France. », affirme Jean-Guillaume Bertola, CMO de McDonald’s France. Une déclaration ambitieuse qui traduit surtout la volonté de l’enseigne de s’imposer comme acteur central de la foot culture, un terrain où de nombreuses marques cherchent à séduire les jeunes urbains.

Kappa vit un véritable retour en grâce grâce à la “hype” des maillots de football portés en dehors des terrains, et pas uniquement par les supporters. Athens Kallithéa, FC Venezia (passé chez Nocta de Drake depuis), Estoril Praia ou le FC Versailles : autant de clubs dont vous n’avez probablement jamais regardé un match, mais dont vous avez probablement déjà vu les maillots signés Kappa, portés avec un jean, une jupe ou un pantalon à pinces, comme le décrit– entre autres – chaque semaine Dégaine, le média lifestyle de So Foot / So Press. Il faut dire que l’équipementier, très challenger, est actuellement au sommet de l’exercice consistant à concevoir les plus beaux maillots de foot possible, technicité et sponsors compris…

« Nous sommes fiers de nous associer à McDonald’s France […] Ce projet célèbre la force du football en tant que lien social et culturel. […] Chez Kappa, comme chez McDonald’s, le football rassemble et crée du lien. […] En rejoignant le FC McDonald’s, nous réaffirmons notre engagement dans la foot culture. », rappelle Rémi Garnier, country manager France de l’équipementier italien. Un partenariat crédible pour deux marques qui misent désormais sur la rue autant que sur les terrains.

La capsule comprend quatre maillots collectors, trois casquettes et une série d’accessoires (sweat, bonnet, écharpe, chaussettes). Même les équipiers McDonald’s porteront une tenue exclusive, transformant les restaurants en vitrines du club fictif.

Côté activation, la mécanique est millimétrée : un drop digital le 26 août via influenceurs et réseaux sociaux, une opération sur McDo+ du 2 au 15 septembre avec 100 maillots offerts par jour, et une mise en vente en restaurant du 23 septembre au 6 octobre avec des casquettes collectors proposées à 2,50 €. Pour prolonger l’expérience, deux produits plébiscités — le McExtreme Original et les Chicken Wings — font leur retour en restaurant.

La campagne, signée DDB Paris en partenariat avec tms Paris, s’appuie sur un dispositif 360° incluant TV, affichage, digital et social media. Une orchestration classique mais parfaitement alignée avec l’ambition de l’enseigne : transformer une opération produit en territoire culturel.

Crédits