L’innovation est-elle affaire d’agence digitale ?

L'interview minute de Charlotte Dollot et Rémy Garnier.

Lorsque l’on est une agence digitale, l’innovation semble aller de soi. La révolution numérique n’a-t-elle pas été portée par de nombreuses innovations technologiques ? Ces innovations challengent et enrichissent l’expérience client en la rendant plus fluide, plus immersive, plus pertinente et satisfaisante pour le consommateur. Optimiser et améliorer cette expérience est un enjeu crucial pour les marques confrontées à l’évolution constante des technologies.

Comment vendre l’innovation aux annonceurs ? L’évolution de l’expérience client est-elle limitée ? Quid de la sobriété digitale ?

Charlotte Dollot, directrice générale de Razorfish France, et Rémy Garnier, également directeur général de l’agence, racontent l’expérience client digitale d’aujourd’hui et envisagent celle de demain dans cette nouvelle interview minute.