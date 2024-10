Événement : l’I.A. va-t-elle faire déserter les sites de marques ?

Rendez-vous le 9 octobre avec Razorfish !

Aujourd’hui, plus de 60% des consommateurs souhaitent que les IA les aident à choisir les meilleurs produits et services, selon une récente menée par Razorfish France et Opinion Way (mai 2024).

Le risque de désintermédiation pour les marques est grand. Les plateformes / géants de l’IA pourraient, grâce à des assistants d’un nouveau genre, qu’ils soient intégrés aux résultats de recherche ou dans des chatbots, avoir le quasi-monopole de la relation client.

Cela soulève une question centrale : comment les marques peuvent-elles maintenir leur rôle et le lien avec le consommateur ? Quelles actions à mettre en place dès maintenant ? Quels scénarios futurs pour recentrer leur site web sur la relation client ?

Réponses dans un événement exceptionnel organisé par Razorfish France le mercredi 9 octobre dès 8h45 sur la terrasse de Publicis France sur les Champs-Élysées.

Au micro, les experts de Razorfish exposeront deux scénarios possibles sur l’avenir des sites de marques et l’intégration des IA dans les experiences digitales à horizon 2023. Une table ronde verra ensuite débattre les directions marketing et digitales de La Centrale, Nissan et Alan.

L’accès à cet événement VIP est réservé aux annonceurs, dans la limite de 50 places disponibles (seul l’e-mail de confirmation vaut pour invitation) :

Le programme

La table ronde

– Anaïs Harmant, CMO de la Centrale

– Vincent Gaubert, Director Customer Experience 2.0 AMIEO chez Nissan

– Aurélie Fliedel, CMO d’Alan

Le rendez-vous

Rendez-vous mercredi 9 octobre à 8h45 pour ce petit déjeuner IA x XP digitale chez Publicis France : 7ᵉ étage, 133 avenue des Champs-Elysées, Paris 8ᵉ.