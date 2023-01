Avec ses utilitaires, Renault célèbre 110 ans d’évolution des commerces français

Pierre, Rose et Renault depuis 1912.

Le nouveau film de Renault et Publicis Conseil, intitulé « The Store« , met en lumière l’évolution des commerces au fil des années. Le film suit la transformation d’une boutique familiale qui se transmet de génération en génération, passant d’une épicerie ouverte en 1912 par Pierre et Rose à diverses incarnations au fil des décennies. En suivant l’histoire de cette famille, le film donne un aperçu de l’évolution de notre monde à travers une seule et même boutique.

Le film met également en avant la capacité de Renault à accompagner les entrepreneurs dans leur évolution. Depuis 1909 et son Fourgon Postal, jusqu’au nouvel utilitaire Trafic Van E-Tech 100 % électrique en 2022, la marque a su s’adapter pour répondre aux besoins changeants des professionnels. La nouvelle version de ce véhicule polyvalent, qui a déjà séduit plus de 2,2 millions de professionnels depuis 1980, dispose d’une autonomie de 240 km (WLTP) et offre les mêmes prestations de qualité que son prédécesseur.

Quels que soient les défis de l’avenir, le constructeur automobile se montre prête à évoluer aux côtés des professionnels pour les soutenir dans leurs défis de chaque jour. Le film « The Store » met en lumière l’importance des commerçants et des entrepreneurs dans la transformation de nos villes et de notre quotidien.