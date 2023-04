Darty lance les avis longue durée

Testé, approuvé… et durabilité ?

Sept Français sur dix se tournent vers les avis en ligne pour prendre leur décision lorsqu’il s’agit de choisir une machine à laver, un restaurant, un hôtel ou une coque de smartphone. Les retours d’expérience des autres utilisateurs permettent d’éclairer et de guider leurs choix. Des outils pratiques et rassurants qui offrent une vision d’ensemble sur les produits et services proposés. Cependant, pour de nombreuses catégories de produits, les avis en ligne peuvent être biaisés, en particulier lorsque la valeur des produits s’évalue sur la durée. En effet, selon une étude, 77% des consommateurs écrivent un avis sur un produit moins d’une semaine après l’avoir reçu, alors que l’on ne peut pas juger de sa qualité réelle sur une période aussi courte.

Afin de pallier cette lacune, Darty et Publicis Conseil ont décidé de lancer une nouvelle initiative pour révolutionner les avis en ligne : les « Avis Longue Durée ». Cette initiative encourage les clients de l’enseigne à partager leur avis sur des produits qu’ils ont achetés et utilisés depuis plus de 12 mois. Les retours d’expérience permettent ainsi d’obtenir une vision plus précise de la qualité réelle des produits, renforçant ainsi l’utilité et la fiabilité des avis en ligne.

Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie d’innovation de Darty, qui cherche à offrir à ses clients une expérience d’achat toujours plus éclairée et durable. En permettant aux consommateurs de partager leur expérience sur une période plus longue, l’enseigne renforce l’utilité des avis en ligne et confirme son engagement en faveur de la satisfaction de ses clients.