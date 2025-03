Violences conjugales : AXA intègre le relogement d’urgence dans ses assurances habitation

Trois mots qui changent tout.

AXA France, avec Publicis Conseil, lance une campagne baptisée « Trois mots qui peuvent tout changer », pour accompagner une innovation inédite dans le secteur de l’assurance : la reconnaissance des violences conjugales comme un risque couvert dans les contrats d’assurance habitation.

Face à une urgence sociétale — plus de 270 000 victimes de violences conjugales recensées en 2023 selon le ministère de l’Intérieur, et potentiellement près d’un million par an d’après la Fondation des Femmes — AXA choisit d’agir concrètement. L’assureur intègre désormais deux garanties spécifiques : une prise en charge juridique, psychologique et financière assurée par Juridica, et une solution de relogement d’urgence, renouvelable jusqu’à 7 jours, activable immédiatement pour les victimes et leurs enfants.

Le domicile étant l’endroit le plus dangereux pour les femmes (79 % des féminicides y sont commis), cette garantie vise à intervenir dans un moment critique : celui où la victime décide de partir. Une cellule d’assistance dédiée, disponible 24h/24 via AXA Partners, se charge alors de sécuriser un relogement confidentiel (hôtel ou tiers de confiance), et d’organiser le transport vers ce lieu.

La campagne de sensibilisation, lancée le 30 mars, comprend un film TV, de l’affichage national, de la presse, du social et une vidéo pédagogique de 2 minutes. Un documentaire immersif réalisé par Marjory Dejardin et Sarah Barukh vient compléter le dispositif, en suivant de près les équipes mobilisées et le parcours des victimes accompagnées par AXA.

Cette initiative s’inscrit dans une continuité : depuis 2015, le programme de mécénat Elle’s Angels a permis à AXA de soutenir plus de 2 000 femmes, via un accompagnement gratuit et la prise en charge de frais de justice à hauteur de 1,4 million d’euros. En 2022, une garantie contre les violences intrafamiliales avait déjà été intégrée aux contrats de protection juridique.

