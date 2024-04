Paris 2024 : le jour de gloire est arrivé pour France Télévisions

Avec une Marseillaise revisitée pour l’occasion.

À l’issue d’un pitch réunissant cinq agences, Publicis Conseil a été désignée par France Télévisions pour produire le film événement célébrant son statut de diffuseur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Annonçant le grand retour des Jeux sur le sol français après un siècle d’absence (même si cela ne nous étonne plus, depuis le temps que nous savons que les jeux se feront chez nous), ce film est diffusé sur l’ensemble des canaux de France Télévisions et dans les salles de cinéma dès le 10 avril, marquant ainsi un moment historique tant pour le pays que pour la chaîne.

Dans un contexte marqué par les crises sociales et les clivages, France Télévisions tente de s’ériger en symbole d’unité nationale à travers une version revisitée de la Marseillaise. Ce choix artistique s’inscrit dans la volonté du groupe de souligner son rôle de rassembleur, célébrant les valeurs d’inclusion et de diversité étant chères aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Le film, porté alternativement par une voix féminine et masculine, transforme l’hymne national en un cri de ralliement sportif pour tous les Français, en prévision de cet événement qui se veut fédérateur.

La réalisation, confiée à Prodigious, adopte un parti pris artistique en noir et blanc. Mettant en avant plus de 170 personnes pour représenter une vingtaine de disciplines sportives, le film embrasse la diversité du sport français. À travers ce choix, France Télévisions ambitionne de graver les JOP 2024 dans la mémoire collective comme un patrimoine culturel vibrant et universel, rappelant que les Jeux, c’est avant tout une affaire de citoyens français.