Le gilet pare-balles, ce nouvel accessoire de mode

Vous allez ressentir la gravité.

Les États-Unis font face à une triste réalité : 406 fusillades de masse depuis 2013 et un déchirant bilan de 14 600 vies fauchées par des armes à feu depuis le début de cette année seulement. En mars dernier, une nouvelle fusillade en milieu scolaire a déchiré le paysage déjà marqué par une violence persistante. C’est dans cette toile de tragédie que l’association Change The Ref a vu le jour, portée par le courage des parents d’un étudiant disparu lors de l’horreur d’une tuerie de masse en 2018. De cette douleur indescriptible est née une détermination sans faille. Après avoir marqué les esprits avec un canular symbolique dirigé contre l’ancien président de la NRA, l’association a poursuivi son combat à travers une campagne engageante intitulée « New Recruits ». De plus, elle a créé un livre pour enfants abordant le déchirant sujet des fusillades en milieu scolaire.

Aujourd’hui, leur lutte continue avec une nouvelle collaboration dynamique, cette fois-ci avec l’agence Preston Spire. Le couple, qui incarne à lui seul une détermination à toute épreuve, a déployé un stand éphémère à Minneapolis-Saint Paul, une ville du Minnesota touchée entre autres par les violences au sein de ses écoles. Pour info, selon les données compilées par l’organisme américain The Violence Project, l’État se classe au 31ᵉ rang en ce qui concerne les fusillades de masse par habitant. Dans ce stunt un peu particulier, point de haute couture, seulement des gilets pare-balles. Pour Manuel et Patricia, dissimulés derrière le kevlar, l’intention derrière la campagne “The New Life Vest” est simple : mettre en avant l’idée que la violence armée a atteint un niveau d’inquiétude tel qu’enfiler un gilet pare-balles en public n’apparaît plus comme une idée absurde. Les réactions des passants parlent d’elles-mêmes. Une approche visuelle et marquante pour attirer l’attention sur la nécessité urgente de confronter la normalisation de l’insécurité qui prévaut dans la société américaine.