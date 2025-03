BlaBlaCar devient ChutChutCar pour séduire une génération individualiste et moins bavarde

Le covoiturage en mode silencieux.

BlaBlaCar change de cap et adopte un nouveau nom : ChutChutCar*. Ce rebranding audacieux marque une évolution majeure pour la plateforme qui tourne la page de son ADN basé sur l’échange et la convivialité pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs.

Créée en 2004 sous le nom Covoiturage.fr, la plateforme était devenue BlaBlaCar en 2013 afin de mettre en avant le dialogue entre passagers, symbolisé par son système de notation Bla, BlaBla ou BlaBlaBla. Mais les usages évoluent, et avec eux, l’identité de la marque.

Avec ChutChutCar, la plateforme assume un positionnement en phase avec une société où le silence et le calme sont de plus en plus recherchés. Un changement qui vise notamment à séduire une nouvelle génération d’utilisateurs, la Gen Z, plus connectée et moins portée sur les conversations spontanées.

“Avec ce nouveau nom, ChutChutCar assume sa nouvelle stratégie résolument tournée vers un public plus jeune, plus connecté, tournée vers le numérique plutôt que vers le monde. Il représente un véritable renouveau pour la marque, plus en phase avec la société individualiste actuelle”, précise ainsi la licorne dans un communiqué.

Pour accompagner cette transformation, la marque introduit un kit “Mute”, composé d’un masque de sommeil et de bouchons d’oreille, permettant aux passagers de profiter de trajets encore plus apaisés. Le système de notation évolue également pour mieux refléter cette nouvelle approche du covoiturage.

Si ce changement marque une rupture avec l’esprit originel de BlaBlaCar, il ouvre aussi la voie à une nouvelle manière d’envisager le partage de trajets : moins de discussions, plus de confort, mais toujours la même mission – proposer une alternative de transport pratique et accessible.

Si BlaBlaCar misait sur la conversation, ChutChutCar fait le pari du silence – un changement qui fera parler. Ou pas… Chut !

* 🐠 : il semblerait que la licorne s’amuse avec les poissons d’avril en avance. Réponse dans quelques jours.