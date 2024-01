Place des Tendances teste un exosquelette pour s’attaquer à la pénibilité au travail

Un OmniSuit à la Iron Man... un jour, sûrement.

Les évolutions technologiques ont notamment pour but de faciliter les tâches qui peuvent l’être… voire de les soulager ici. Cette nouvelle innovation, actuellement en phase de test à Place des Tendances, une filiale du groupe Printemps, a pour objectif de faciliter la manipulation de charges lourdes pour les employés. Cet exosquelette, appelé OmniSuit et développé par la société suisse Auxivo, prend la forme d’un gilet en deux parties, et offre un soutien ergonomique au dos tout en permettant une liberté de mouvement. Avec un poids léger de 2,7 kg pour une taille M, il promet de réduire la fatigue dorsale de 45 % et celle des épaules de 75 %.

Place des Tendances avait déjà commencé à expérimenter des exosquelettes suisses en mars 2023, axés sur le soutien des muscles des hanches et du dos lors de positions statiques inclinées en avant. Selon des études biomécaniques en laboratoire, ce produit offrait potentiellement une réduction de la fatigue musculaire de 30 %. L’entreprise ne s’arrête pas là dans sa recherche d’innovation et de facilitation de conditions de travail des employés, en introduisant d’autres solutions telles que des tapis automatiques, des convoyeurs à rouleaux et aériens, ainsi que des voyants lumineux (pick/put-to-light) pour aider les préparateurs de commandes.

L’utilisation d’exosquelettes, pour atténuer les troubles musculo-squelettiques (TMS) dans les métiers exigeants, est une tendance croissante ces dernières années. Cette démarche n’est pas unique à Place des Tendances, puisque d’autres grandes entreprises logistiques ont également adopté cette technologie. Cependant, il reste à déterminer l’impact réel de ces exosquelettes sur la santé des travailleurs. L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS) exprime des réserves quant à leur efficacité totale dans la prévention des TMS, soulignant que, bien que pouvant réduire certaines contraintes biomécaniques, ils ne sont pas une solution universelle pour éliminer tous les risques de TMS.

Une innovation qui pourrait également causer des inquiétudes sur le taux d’emploi dans certains métiers… et pourrait profiter aux géants de la vente en ligne comme Amazon.

Alors, prêts à voir nos travailleurs ressembler à Iron Man ?