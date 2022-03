Diversité : Pinterest lance la recherche par types de cheveux en France

Parce que vous le valez bien.

Pinterest est l’une des plateformes en ligne les plus utilisées pour des recherches en ligne liées au secteur de la beauté. Entre 2020 et 2021, les recherches dans la catégorie beauté ont augmenteé de 35 %* dans le monde et de près de 30 %* en France. Pour continuer à aider les utilisateurs de Pinterest à trouver des idées pertinentes et uniques en fonction de leurs goûts, Pinterest a annoncé le 23 mars le lancement de Hair Pattern dans neuf 9 supplémentaires : France, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Brésil, Mexique, Argentine et Colombie.

La fonctionnalité « Hair Pattern » est la dernière initiative de la plateforme pour que tous les individus s’y sentent représentés. Développée en collaboration avec des utilisateurs et designers noirs, latino-américains, amérindiens et asiatiques, cette technologie permet aux utilisateurs de rechercher l’inspiration en fonction de leur type de cheveux.

Grâce à une I.A., les utilisateurs peuvent choisir parmi six types de cheveux : coiffure protectrice, crépu, ondulé, raide et chauve / rasé (le style préféré de Chris Rock… pardon). Si une personne effectue une recherche telle que « coiffure » ou « idées de couleur de cheveux », elle peut affiner les résultats en sélectionnant l’un des six types de cheveux. Pinterest a pu identifier un type de cheveux parmi plus de 500 millions d’épingles « capillaires » sur la plateforme.

Ce nouvel outil, lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis août 2021, constitue une avancée par rapport au lancement en 2018 par Pinterest de Skin Tone.

Violette Tannenbaum, créatrice et utilisatrice de la plateforme, s’en réjouit :

« Me sentir représentée a toujours été important pour moi car quand j’étais plus jeune, il y avait très peu de personnes auxquelles je pouvais m’identifier. Sur Pinterest, je vois des personnes qui me ressemblent et c’est très inspirant. Le fait de savoir qu’avec cette nouvelle fonctionnalité, je vais pouvoir trouver un maximum d’idées adaptées à mon type de cheveux, me ravit ! »