Born to be Wild.

Quand l’électricité s’immisce dans la voiture au cœur de lion, le moteur rugit plus fort que le pétrole ne le pourrait. Enfin, c’est la métaphore qui enveloppe cette campagne de Peugeot, qui englobe tous les modèles 100% électriques de la marque.

La musique de la pub Peugeot gamme 100% électrique Born to be Wild est Born To Be Wild, de J2 feat Blu Holliday.

