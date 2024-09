Pharrell Williams x Lego : de la mode aux jouets pour grands enfants

Tranche d’âge : 10 à 90 ans.

Chanteur et producteur musical à la renommée interplanétaire, directeur artistique d’une marque de luxe, mais aussi grand enfant ? Si vous n’avez pas deviné de qui il est question avec ces maigres indications, peut-être reconnaitrez-vous plutôt son nom : Pharrell Williams. L’artiste américain n’est plus que directeur artistique de la collection homme de Louis Vuitton, mais maintenant également designer de… jouets pour enfants.

Depuis quelques jours, le set de LEGO “Over the Moon”, imaginé par Pharrell, est donc disponible à la vente sur le site officiel de la marque. L’artiste explique son choix en affirmant que l’espace l’a toujours profondément attiré. À quand un album en orbite ? Quant à ce qui différencie ce set, celui-ci dispose de 2 personnages et de 50 visages interchangeables, dont 30 imaginés pour cette collaboration.

Cela fait beaucoup de pièces, même pour la marque pour enfants. Mais leur est-elle réellement réservée ? Bien loin de là, au contraire. Depuis plusieurs années, LEGO cible plus souvent les adultes que les enfants. Que cela passe avec des collaborations calibrées pour les générations adultes – comme avec l’étoile de la mort de Star Wars – ou bien des prix parfois hors de budget pour des cadeaux d’enfants – comme avec le coffret McLaren P1 jaune orangé à 449,99 euros – la sentence est inéluctable.

Ce set précède la sortie du film d’animation Piece by Piece, qui retrace la vie et la carrière de Pharrell Williams, qui doublera sa propre voix. Il sera accompagné en doublage par Snoop Dogg, JAY-Z ou encore Kendrick Lamar. Sur la chaise du réalisateur, c’est Morgan Neville, Oscar du meilleur documentaire en 2014, que l’on retrouvera.

À travers ce set et ce film, Pharrell poursuit le combat qui l’anime depuis des années, la lutte contre le racisme. On oublie la condition animale, le styliste utilisant de la fourrure dans ses designs (ce qui lui a valu un happening de l’association PETA) et l’écologie au passage.