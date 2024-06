Élections européennes : Oatly et Patagonia créent un congé pour aller voter

Pas de vote blanc pour un avenir vert.

Être citoyen de notre pays nous donne de nombreux droits, mais nous confère également un devoir : celui de voter. Tous ne seront pas d’accord avec cette idée, mais c’est néanmoins celle que soutient les entreprises Oatly et Patagonia. À l’occasion des élections européennes, du 6 au 9 juin, les deux entités décident de donner le droit à leurs employés de voter pendant leur journée de travail.

Beth Thoren, responsable des actions environnementales de Patagonia, affirme dans le Figaro du jeudi 30 mai : « De nombreuses entreprises se sentent mal à l’aise à l’idée d’être politiques. En ne faisant pas tout leur possible pour encourager les citoyens à voter, elles sous-entendent que le processus démocratique et l’avenir de la planète ne les concernent pas. Or, les sociétés polluantes restent-elles silencieuses lorsque la législation environnementale les menace ? Bien sûr que non. ».

La date du scrutin étant fixée à ce dimanche 9 juin en France, la mesure aura probablement peu d’impact dans notre beau pays, le travail dominical devant concerner ici peu d’employés de Patagonia ou d’Oatly. Mais dans les pays où le vote est possible dès le jeudi 6 ou le vendredi 7 juin, cela aura bien plus d’impact. C’est notamment le cas aux Pays-Bas (6 juin) ou en République tchèque (7-8 juin).