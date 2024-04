Patagonia donne une leçon de com’ avec une seule affiche

“Fashion is none of our business”

Parfois, ce sont les marques qui communiquent le moins qui font le plus parler. C’est le cas de Patagonia, dont les campagnes restent fortes au fil des ans… peut-être parce qu’elles sont plus rares que ses concurrents du secteur. Chaque prise de parole est savamment dosée et porte un message singulier. Leur dernière campagne n’échappe pas à la règle !

Dimanche, Patagonia se faisait une place dans les pages du New York Times. Cette annonce presse conçue en interne avait été précédée d’un spot vidéo basé sur l’idée que “Fashion is none of our business” et un teaser pour le film “The Shitthropocene”, une critique qui s’attaque à l’Anthropocene, l’ère dans laquelle nous sommes actuellement. Celui-ci sort le 29 avril.

Pour une marque qui ne communique que rarement, cette pléthore de pubs à de quoi étonner. Avec la Journée de la Terre qui s’est déroulée lundi 22 avril dernier, rien de surprenant à ce que la marque dont le seul actionnaire est notre planète s’exprime.

Comme le dit Julien Delattre dans un post LinkedIn consacrée à cette campagne : “Chez Patagonia, on n’est pas là pour faire joli, mais pour fabriquer des vêtements durables, pensés pour s’immerger dans la nature. Ça fait 51 ans qu’ils ne disent rien d’autre.” Il met également en lumière “le sous texte moralisateur sur l’Ultra Fast Fashion qui pointe implicitement du doigt celles et ceux qui n’ont pas les moyens de se payer du Patagucci (comme on surnomme la marque aux États-Unis)”.