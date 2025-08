La série Succession s’invite dans la campagne B2B de l’agence Passionfruit

Quand la série inspire le marketing.

L’agence Passionfruit dévoile une campagne singulière pour relancer le Slinky, ce jouet emblématique dont la notoriété s’est quelque peu affaiblie ces dernières années. L’annonceur souhaite redynamiser ce produit phare du marché américain (et des années 90’s), en s’appuyant sur une approche créative inspirée de la célèbre série télévisée Succession. Lancée récemment, cette campagne mêle fiction et communication professionnelle pour interpeller les marketeurs autour d’une problématique bien réelle : comment améliorer le retour sur investissement publicitaire d’une marque historique en quête de renouveau.

Au cœur de ce dispositif, les personnages emblématiques de la famille Roy sont réinventés. Logan Roy incarne ici les défis auxquels la marque est confrontée, tandis que Roman Roy fait une apparition surprenante, totalement méconnaissable avec un accent américain impeccable.

Les personnages de Logan, Roman, Kendall ou encore Gerri sont incarnés non pas par des comédiens, mais par des marketeurs eux-mêmes. Andrew Tindall, senior vice president de System1 prête ses traits à Roman Roy, tandis que Henry Hayes, cofondateur de Passionfruit, joue Logan. Ian McKenzie, fondateur de Found Interesting interprète Kendall, et Eleanor St Clair Wade, responsable marketing de Passionfruit, incarne Gerri. Le tournage a été réalisé en interne, avec le vidéaste Jack Welham.

Cette mise en scène originale sert à capter l’attention des professionnels du marketing en proposant un contenu B2B plus vivant et décalé. Henry Hayes et son équipe chez Passionfruit ont choisi de jouer sur la familiarité de ces figures pour illustrer la nécessité de repenser les stratégies de communication, même pour des marques à l’histoire bien ancrée.

La campagne propose ainsi une lecture à la fois ironique et pragmatique des enjeux auxquels sont confrontés les responsables marketing. Le Slinky, produit vieux de plusieurs décennies, devient le terrain d’une réflexion sur la manière de renouer avec les consommateurs et d’optimiser les performances publicitaires dans un contexte concurrentiel. Passionfruit montre qu’un storytelling lié à une série emblématique peut efficacement porter un message B2B, en mêlant nostalgie et un souffle neuf.

En mêlant les codes de la fiction et ceux du marketing professionnel, cette campagne illustre une tendance actuelle dans la communication B2B : rendre les contenus plus engageants et humains. La démarche de Passionfruit prouve que même les marques les plus classiques peuvent se renouveler, à condition de sortir des sentiers battus et de s’appuyer sur des histoires puissantes pour séduire les décideurs.