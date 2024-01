Snoop Dogg arrête de “fumer” : une bonne opération pour lui, pas pour l’annonceur

Pas d’Effie pour Snoop en 2024 ?

En novembre dernier, Snoop Dogg, célèbre pour son amour immodéré du cannabis, avait déclaré sur Instagram qu’il renonçait à la fumette. Une déclaration devenue virale et qui a suscité l’étonnement du monde entier.

Ce n’est que quelques jours après que Snoop Dogg a dévoilé son partenariat avec la marque Solo Stove, un fabricant de brasero sans fumée. Cette campagne de communication a séduit le public, certains la qualifiant même de coup de génie.

Grâce à l’image du rappeur Snoop Dogg, Solo Stove a gagné en notoriété, se faisant connaître internationalement : un coup de marketing bluffant… Enfin presque.

Dans un communiqué daté du 8 janvier et à destination des investisseurs, le groupe Solo Brands, responsable de Solo Stove, a annoncé le remplacement de son CEO, John Merris, par Christopher Metz. Quel rapport avec le Dogg, me direz-vous ? Intéressons-nous à la partie financière du communiqué, portée par le CFO du groupe, Andrea Tarbox : « Les résultats de notre quatrième trimestre ont été inférieurs aux attentes, car nous avons enregistré des ventes plus faibles que prévu dans notre canal direct. Bien que nos campagnes de marketing uniques aient augmenté la notoriété de la marque Solo Stove auprès d’un public élargi et nouveau de consommateurs, elles n’ont pas conduit à l’augmentation des ventes que nous avions prévue, ce qui, combiné à l’augmentation des investissements en marketing, a eu un impact négatif sur notre EBITDA. »

Pour résumer : la campagne avec Snoop Dogg – parmi d’autres – a coûté cher, et le ROI se fait encore attendre. La perte de rentabilité sur le trimestre, elle, ne s’est pas fait prier. Mais le directeur financier reste optimiste, tel un directeur marketing défendant son bilan : « Nous pensons qu’il existe une opportunité significative pour nous de développer la notoriété, et que ces nouvelles campagnes élargiront notre portée et profiteront à nos marques sur le long terme. »

Snoop Dogg représente-t-il un investissement au long cours ? Souhaitons-lui que son impact marketing dure davantage qu’un feu de paille dans un brasero, avec ou sans fumée.