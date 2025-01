Teads et Valiuz révèlent leur partenariat autour de la donnée retail media

La data retail à la rencontre des grands médias.

Teads et Valiuz annoncent une collaboration inédite, permettant l’activation d’une base de données transactionnelles unique sur l’ensemble de l’écosystème Teads. Ce partenariat offre aux agences et acheteurs médias la possibilité d’intégrer les données retail de Valiuz à leurs campagnes publicitaires, en combinant la couverture de Teads – atteignant 91 % de la population digitale française grâce aux grands médias – aux segments d’audience basés sur des comportements d’achat.

Grâce à ce rapprochement, Teads enrichit son inventaire premium et ses solutions cookieless avec les insights transactionnels fournis par Valiuz, représentant désormais 700 segments, sans compter les segments sur mesure. Teads et Valiuz combinent leurs expertises pour offrir une compréhension approfondie des consommateurs, reliant leurs habitudes d’achat en magasin à leur consommation média. Des études d’impact détaillées sur les ventes en ligne et en point de vente sont également proposées grâce aux rapports de conversion élaborés par Valiuz.

Cette alliance s’appuie sur la puissance des enseignes partenaires de Valiuz, comme Auchan, Decathlon ou encore Boulanger, et garantit des activations dans des environnements sécurisés – ceux des grands titres de presse – pour les marques.

De plus, Teads permet d’élargir la portée des audiences retail de Valiuz, notamment en les activant dans des environnements sans cookies tiers grâce à son outil « Cookieless Translator », qui convertit les audiences en ensembles de signaux prédictifs et contextuels.

Pour une analyse plus précise des performances, Teads intègre désormais des indicateurs d’attention publicitaire à ses campagnes retail media. Ces KPIs d’attention permettent de prédire l’impact sur les ventes avec une fiabilité supérieure à celle des indicateurs médias traditionnels.