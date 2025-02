Outbrain confirme le rachat de Teads et se renomme… Teads

Une nouvelle ère pour la publicité en ligne.

C’est officiel : Outbrain a finalisé l’acquisition de Teads pour un montant de 900 millions de dollars, donnant naissance à l’un des plus grands acteurs de la publicité digitale sur l’open internet. L’opération, qui fusionne deux plateformes majeures de branding et de performance publicitaire, marque un tournant stratégique dans l’écosystème de l’adtech.

Avec cette fusion, la nouvelle entité conservera le nom Teads et réunira les expertises complémentaires des deux entreprises. L’ambition ? Créer une plateforme publicitaire omnicanale intégrée, couvrant le branding et la performance sur tous les écrans : mobile, web et télévision connectée (CTV).

Avec un volume d’investissements publicitaires estimé à 1,7 milliard de dollars en 2024 et une audience atteignant 2,2 milliards de consommateurs, le nouvel ensemble devient un poids lourd du secteur. Outbrain et Teads fusionnent également leurs données contextuelles et d’intérêts, renforçant leur moteur d’optimisation basé sur l’IA pour améliorer les performances des campagnes publicitaires.

L’opération, évaluée à 900 millions de dollars, inclut 625 millions de dollars en cash et 43,75 millions d’actions Outbrain. Les projections financières annoncent un Ex-TAC Gross Profit combiné de 623 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 230 millions en 2024, avec des synergies estimées entre 65 et 75 millions de dollars dès 2026.

Avec cette acquisition, le nouveau Teads ambitionne d’optimiser la chaîne publicitaire en misant sur une data enrichie et une intelligence artificielle avancée. Parmi les atouts mis en avant dans un communiqué :

– Une couverture de 96 % de l’open internet (Comscore)

– Un accès direct à 10 000 médias premium

– Une expertise en CTV, avec 50 milliards d’opportunités publicitaires mensuelles

– Un moteur d’IA analysant 1 milliard de signaux par minute

Cette fusion traduit une volonté d’accélérer la transformation du marché programmatique, en s’appuyant sur des formats plus engageants et une meilleure exploitation des données. L’adtech se structure autour de grands acteurs capables d’adresser tout le funnel marketing, du branding à la conversion.

Reste à voir si cette consolidation changera durablement les dynamiques d’achat et d’optimisation dans un secteur en constante évolution.