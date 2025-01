ADEO Retail Media rejoint Valiuz

Une alliance bienvenue au sein de la même famille.

Valiuz, acteur clé du retail media de l’AFM (l’association Familiale Mulliez, derrière des enseignes comme Auchan, Decathlon, Norauto ou Leroy Merlin), annonce l’intégration d’ADEO Retail Media, régie spécialisée créée en 2023 au sein d’ADEO, un groupe nordiste dédié à l’amélioration de l’habitat (Saint Maclou, Weldom, Bricoman et… Leroy Merlin). Ce rapprochement stratégique permet à Valiuz d’élargir son offre en Europe, intégrant les dispositifs publicitaires des marques telles que Leroy Merlin et Weldom, et d’enfin mettre en commun ces deux alliances, qui évoluaient au sein du même univers élargi. De quoi éviter les redondances. Avec ce mouvement, Valiuz renforce son positionnement unique sur le marché en ajoutant des verticales significatives dans l’amélioration de l’habitat.

La collaboration entre Valiuz et ADEO Retail Media apporte des atouts importants, notamment une présence accrue en Espagne, Italie et Pologne, ainsi qu’une expertise étendue dans l’écosystème d’annonceurs 1P et 3P (1st Party et 3rd Party). Les atouts de Valiuz, telles que le profiling, l’activation on et off site, ainsi que le CRM, seront enrichies par l’expérience d’ADEO Retail Media, offrant aux annonceurs des possibilités d’activation plus personnalisées de fin novembre.

Dans un communiqué, Frédéric Marty-Debat, global leader retail media d’ADEO, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre Valiuz, un partenaire qui partage notre vision et notre engagement envers l’excellence et l’innovation. Ensemble, nous allons créer des expériences innovantes et personnalisées pour nos clients en Europe et au-delà. »

Sébastien Zecchini, directeur général de Valiuz, surenchérit : « L’intégration des équipes d’ADEO Retail Media et de leur savoir-faire est une étape clé pour renforcer notre leadership sur un marché en pleine croissance. Avec Olivier Boutin, nous sommes enthousiastes à l’idée de conjuguer nos expertises pour proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes. »

En revanche, Valiuz ne confirme toujours pas son alliance avec les Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, Netto…) alors que c’était l’information la plus commentée de fin novembre.