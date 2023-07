OUIGO vous offre le permis de ne pas conduire

Adieu galères automobiles.

Même si les vacances sont synonymes de repos et d’activités divertissantes, elles sont aussi synonymes pour certains d’événements désagréables. Et quand vous ne l’avez pas encore fait, c’est l’occasion de passer le code ou le permis. Sauf qu’avec les options de transports démultipliées de nos jours, couplé au prix de l’essence et du caractère imprévisible de la route, sans parler de l’empreinte carbone, on en vient à se demander si la voiture n’est pas plutôt à éviter.

En tout cas, SNCF Voyageurs est de cet avis, et met en avant son offre de transport low cost OUIGO pour remplacer les trajets de voiture rébarbatifs. Une option qui a de quoi intéresser les jeunes, qui sont ceux qui sont le plus souvent en train de passer leur code au moment des vacances. C’est en tout cas l’insight sur lequel se sont basés la compagnie ferroviaire et l’agence Rosa Paris pour mettre en avant une proposition plus écologique, économique et pratique.

Pour soutenir ces spots vidéos, SNCF Voyageurs a également créé un faux site de révision du code inspiré du fameux code Rousseaux, mis en avant par un post réseaux sociaux. Si vous ratez votre session sur ce site, vous serez récompensé d’un bon de réduction OUIGO.

L’ère de la voiture reine en tant que clé de l’indépendance semble donc révolue, du moins dans les milieux urbains : la valorisation des alternatives le permet enfin. N’hésitez pas à vous servir de votre permis de ne pas conduire en vacances comme vous le faites déjà à l’année.

Une campagne a priori low cost de par sa simplicité (films à images fixes), à l’image de la compagnie et adaptée à la cible.