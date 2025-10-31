Orange et les Bleues transforment l’hymne national en prévention

Contrôle de la poitrine.

Avant d’affronter l’Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations le 28 octobre dernier, l’équipe nationale de Football féminin n’a pas mis la main sur le cœur pendant La Marseillaise. En cet Octobre Rose, les joueuses françaises l’ont baissé de quelques centimètres, juste en dessous du sein gauche. C’est par ce geste d’autopalpation qu’on peut dépister chez soi un potentiel cancer du sein. Où le “contrôle de la poitrine” n’a rien à voir avec le sport.

Juste au-dessus de ces mains posées, on peut lire “Orange” sur leur veste de survêtement. Car ce geste est en effet une initiative originale pensée par Publicis Conseil pour l’opérateur télécom historique, partenaire majeur de la FFF. “L’hymne de la prévention”, l’a-t-on appelé. Nulle trace de produits ou forfaits Orange pour cette campagne : il s’agit simplement là d’une invitation des téléspectatrices à se faire dépister le plus tôt possible au cas où elles décèleraient une anomalie. Un maillot spécial a même été conçu en ce mois d’Octobre Rose (non cité ici) avec un repère au point de contrôle.

Cette nouvelle campagne permet à Orange de rappeler au monde son engagement pour la cause des femmes, à travers une équipe féminine qui avait déjà fourni à la marque les images de leur carton planétaire de 2023. Avec un joli 7,4% de part d’audience pour le match France-Allemagne de mardi, Orange et Publicis Conseil ont réussi là un coup de com’ à un moment qui est en général dépourvu de tout message.

Fiche technique