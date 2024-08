Orange fait la démonstration de la supériorité du para athlétisme

Et ne croyez pas que cela est dû à des prothèses.

J-15 ! Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se profilent à l’horizon. Bien que ce rendez-vous sportif soit d’une importance capitale (pardon pour le jeu de mots), il demeure souvent éclipsé par la couverture médiatique des Jeux Olympiques, laissant dans l’ombre les exploits de nombreux athlètes.

Les préjugés persistent autour du sport paralympique : moins spectaculaire, moins performant, et moins médiatisé. Orange, partenaire premium des Jeux de Paris 2024, a décidé de briser ces stéréotypes en lançant une campagne audacieuse signée Publicis Conseil. L’objectif est clair : démontrer que les performances les plus remarquables se trouvent parfois là où on les attend le moins, et inviter le grand public à vivre des émotions sportives intenses, quelles qu’elles soient.

Le film juxtapose deux finales de 1500m masculin T13 (athlètes malvoyants) et olympique des Jeux de Rio 2016. La réalisation met en lumière une vérité surprenante : pour la première fois, un para-athlète a franchi la ligne d’arrivée avec 1,71 seconde d’avance sur le champion olympique. Cette révélation bouleverse les idées reçues et honore la performance de quatre para-athlètes ayant surpassé l’élite olympique. Ce message fort réaffirme l’engagement d’Orange pour une société plus inclusive après la multiprimée campagne en faveur du football féminin.

La campagne sera visible sur plusieurs plateformes numériques à partir du 12 août et lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août.

Le 1500m T13 de Rio

La vidéo des Jeux Paralympiques de Rio 2016 :

