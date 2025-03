Pouvoir d’achat en baisse : les Français traquent les promotions

Les promotions, la nouvelle obsession des Français face à la hausse des prix.

D’après le sondage Opinionway pour ShopFully, 71 % des Français prévoient une baisse de leur pouvoir d’achat dans les 12 prochains mois, une inquiétude justifiée par la hausse des prix. Seuls 29 % des répondants estiment que leur pouvoir d’achat restera stable ou pourrait même s’améliorer. Face à cette incertitude économique, les consommateurs sont plus que jamais en quête de bons plans. L’étude montre que 64 % des Français souhaitent être informés des promotions de leurs enseignes habituelles au moins une fois par semaine. Cette recherche de réductions est encore plus marquée chez les plus de 35 ans, qui sont 67 % à y accorder autant d’importance.

L’étude révèle également un changement profond dans les habitudes de consommation. 66 % des Français se tournent à la fois vers les supports numériques (applications, réseaux sociaux, newsletters, moteurs de recherche) et les médias traditionnels (prospectus papier, catalogues) pour suivre les promotions. Parmi les jeunes générations, l’usage des canaux digitaux est encore plus marqué, tandis que 55 % des plus de 65 ans continuent de privilégier les brochures papier. Cela démontre la nécessité pour les marques et les enseignes d’adopter une stratégie multicanal afin de répondre aux attentes variées des consommateurs. En moyenne, chaque consommateur utilise 2,5 sources différentes pour s’informer sur les bonnes affaires.

Avec 45 % des Français combinant à la fois des canaux physiques et digitaux pour traquer les promotions, l’approche multicanal se révèle incontournable. Face à l’évolution des comportements d’achat, les marques sont incitées à diversifier leurs stratégies de communication. Henri-Noël Bouvet, Directeur France & Iberia chez Shopfully, souligne que des initiatives comme le « Oui Pub » participent à la transition vers des canaux plus interactifs et ciblés. Pour capter l’attention des consommateurs et répondre à leur besoin de pertinence, il devient essentiel pour les enseignes de combiner les technologies numériques avec les formats traditionnels.