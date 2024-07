Open AI lance le prototype de Search GTP et s’attend à 5 milliards de perte pour 2025

La fin précipitée d’un avenir trop beau pour être vrai ?

À première vue, l’avenir d’OpenAI semble prometteur, voire brillant. Pourtant, en y regardant de plus près, la société ne serait pas en bonne forme, selon une analyse de The Information. Vous n’êtes pas sans savoir qu’Elon Musk était à l’origine l’un des financeurs d’OpenAI, et fait partie de ses fondateurs… mais celui-ci a quitté l’aventure il y a peu, pour lancer sa propre solution d’IA, Grok.

OpenAI paraît en grande difficulté, au point de perdre 5 milliards de dollars en 2025 : ChatGPT aurait couté 7 milliards de dollars à entraîner cette année, tandis que le staff de l’entreprise reviendrait à 1,5 milliard de dollars. Toutefois, les revenus de la boîte sont loin de pouvoir couvrir toutes ces dépenses…

Voici les grandes raisons derrière cette dégringolade :

– L’approche actuelle a atteint un plateau ;

– Aucune application révolutionnaire n’émerge ;

– Les hallucinations (réponses fausses présentées comme vraies) persistent ;

– Les erreurs grossières perdurent ;

– Aucun acteur n’a de véritable avantage compétitif ;

– La prise de conscience de ces réalités commence à se répandre.

Anthropic et Google ont récemment forcé OpenAI à s’ouvrir de plus en plus, en proposant des prix plus attractifs que la plateforme. Et voilà que Meta AI propose un service terriblement similaire à celui d’OpenAI, et ce gratuitement. L’urgence pour la société est donc de trouver des investisseurs pour se maintenir à flot ; mais ceux-ci doivent également poser les bonnes questions avant de s’engager. Questions auxquelles nous ne voyons pas de bonnes réponses.

Historiquement, Sam Altman, directeur d’OpenAI, est très doué pour trouver des financements. En sera-t-il capable cette fois aussi ?

SCOOP: OpenAI may lose $5B this year & may run out of cash in 12 months, unless they raise more $, per analysis @theinformation.



Investors should ask: What is their moat? Unique tech? What is their route in profitability when Meta is giving away similar tech for free? Do they… pic.twitter.com/i5EkvEFEQd — Gary Marcus (@GaryMarcus) July 24, 2024

Peut-être dans une tentative de limiter les pots cassés, la compagnie annonce un nouvel outil, qui est actuellement encore sous prototype. SearchGPT, nouveau concurrent de Google et Perplexity AI, devrait fonctionner comme ce dernier : l’IA aura accès au web en temps réel, et vous fournira une réponse sourcée et transparente à chaque question. Comme Google, qui nous conseillait il y a peu d’inclure de la colle dans la recette de nos pizzas, cette IA n’est encore qu’en phase de test et n’est donc pas fiable à ce niveau. La société propose d’ailleurs un early access à cette IA sur liste d’attente.

Ne reste qu’à voir comment OpenAI compte financer ce nouveau projet, qui semble ne pas être supporté par les publicités d’annonceurs et sera à priori accessible gratuitement. Il y a aussi la question de l’innovation : il existe déjà des concurrents à cet outil avant même sa sortie, celui-ci n’a d’autre choix que de se démarquer.