La spécialité du chef.

La France connaît une immense variété de fromages, mais personne n’avait jamais entendu parler de la colle à pizza, très utile pour faire adhérer vos tranches de mozzarella.

Bien évidemment, mélanger de la glue à sa préparation est à proscrire, et pourtant, c’est ce qu’a conseillé la fonctionnalité IA Overviews de Google, à un utilisateur.

En effet, confronté à une problématique cruciale qu’est le fait que le fromage ne colle pas à la pizza, l’internaute a demandé de l’aide à l’intelligence artificielle. À cette recherche, l’outil a répondu “You can also add about ⅛ cup of non-toxic glue to the sauce to give it more tackiness” (“Vous pouvez aussi ajouter ⅛ de tasse de colle non toxique à la sauce pour la rendre plus collante”).

Cette réponse inattendue a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social X où l’utilisateur a partagé son expérience. L’idée de l’IA vient apparemment d’un commentaire humoristique publié sur Reddit, il y a 10 ans. Merci Internet !

Ce n’est pas la première fois que l’IA générative propose des solutions tirées de sources inexactes et parfois même inventées. On remarque cela notamment quand les utilisateurs font des demandes peu communes, pour lesquelles l’IA n’a pas beaucoup de ressources. Pour résumer : l’IA a des goûts “mainstream”, mais elle peut potentiellement se perdre avec des sujets de niche…