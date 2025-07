Omnicom Media Group France anticipe le comportement du consommateur de 2030

Quels usages pour demain ?

Ce 16 juillet, Omnicom Media Group France dévoile son étude « Attentes et comportements du shopper en 2030 », visant à anticiper les mutations du comportement d’achat en France. À mesure que les technologies transforment les habitudes, le consommateur devient plus exigeant, plus changeant, et force les marques à revoir leurs approches.

L’étude confirme que les parcours d’achat ne suivent plus de logique linéaire. 52 % des personnes interrogées estiment que le magasin physique restera leur principal canal d’achat en 2030, contre 48 % pour le digital. Ce partage équilibré traduit une vraie hybridation : les acheteurs naviguent entre les canaux selon leurs envies, sans préférence claire. Physique et digital se complètent, de la recherche initiale jusqu’à l’achat final.

L’intelligence artificielle s’impose peu à peu comme un réflexe d’achat, notamment chez les 18-34 ans : 50 % l’utilisent déjà pour comparer ou sélectionner des produits, contre 31 % en moyenne tous âges confondus. Amazon arrive largement en tête pour la recherche d’informations, suivis d’Instagram et TikTok. Le live shopping, encore en phase de croissance, séduit déjà un quart d’entre eux. En parallèle, la personnalisation est attendue, mais à condition que le respect des données personnelles soit garanti : seul un consommateur sur deux est prêt à en partager davantage.

Le point de vente évolue lui aussi. D’ici 2030, il ne sera plus perçu uniquement comme un lieu d’achat, mais comme un espace de services et d’expériences. Les consommateurs attendent davantage de praticité : casiers accessibles à toute heure, paiement via mobile ou magasins sans caisse. Ces dispositifs visent à réduire les contraintes dans le parcours d’achat. Si le prix reste le critère principal, un tiers des répondants intègrent aussi l’engagement RSE dans leurs décisions. « Le shopper 2030 veut tout, tout de suite, et selon ses propres règles », observe Faiza Rabah, Directrice Marketing Science chez Omnicom Media Group France.