Cette marque s’offre Nike et Coca-Cola dans sa campagne sans en avoir le droit

Vous en voulez un morceau ?

Au Canada, la banque TD (Toronto-Dominion Bank) prend la parole cet été avec une campagne d’affichage pour promouvoir ses actions fractionnées. Conçue par l’agence Ogilvy Canada, produite par Shoot Studio et photographiée par Martin Girard, cette activation a été déployée dans les rues canadiennes au mois de juillet.

La campagne repose sur un dispositif visuel simple, mais immédiatement intrigant : une grande affiche verte, unifiée, au milieu de laquelle figure un carré découpé. À première vue, ce trou pourrait passer pour une erreur de production. Mais il ne s’agit pas d’un oubli, bien au contraire : en laissant apparaître ce qui se trouve derrière, c’est-à-dire un fragment d’un logo identifiable, l’affiche joue volontairement avec les codes de la signalétique urbaine.

Le message “Own a piece of it”, qui accompagne ce visuel éclaire l’intention. TD souhaite ici illustrer de manière littérale la possibilité d’acheter une fraction d’action de cette compagnie. Plutôt que de montrer une marque précise, l’affiche se contente d’en suggérer une par un détail reconnaissable, visible à travers l’ouverture. Une solution créative à une contrainte légale. Les marques n’ont pas été choisies au hasard puisque, même avec un fragment, elles sont tellement populaires qu’elles restent immédiatement reconnaissables.

L’offre mise en avant concerne l’achat d’actions à partir de 1 dollar, une fonctionnalité rendue possible par le fractionnement. Une alternative accessible à l’investissement boursier traditionnel, pensée pour les particuliers qui souhaitent débuter sans mobiliser des sommes importantes.

Par cette approche, TD et Ogilvy Canada contournent les limitations juridiques tout en enrichissant la narration. L’environnement urbain devient partie intégrante du message publicitaire et la contrainte devient un levier créatif. Sans intégrer aucune marque directement, la campagne réussit à les évoquer. Et plutôt que d’imposer une image, elle invite le regard du passant à chercher, deviner et comprendre. Un dispositif à la fois discret et interactif, qui met en application ce qu’il promet : s’en offrir un morceau.