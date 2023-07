Éloge du présentiel avec la SNCF allemande

Les soucis de visio, ça va deux minutes.

Avec la pandémie, le télétravail s’est imposé dans notre vie quotidienne en force. Et à la fin de celle-ci, il était parfois difficile de se remettre au présentiel, tant nous avions pu être habitués au cocon du télétravail. Cependant, on oublie parfois trop vite les mauvais côtés de celui-ci… qu’Ogilvy et la SNCF allemande, eux, n’oublient pas, et souhaitent au contraire nous rappeler.

Les problèmes techniques en pleine visio, cela vous parle ? La caméra qui ne fonctionne pas. Ou bien le micro. Ou la connexion qui ne se concrétise pas. Rien ne nous sera épargné sur Teams, Google Meet ou encore Zoom. Que d’instants gâchés, sans le moindre « eye contact ».

German Rail & Ogilvy Germany remind people that in-person meetings are still an option with a new, all too relatable campaign. pic.twitter.com/R60i7ooihN — Ogilvy (@Ogilvy) June 7, 2023

Vous ne voulez pas perdre votre temps, et la Deutsche Bahn ne vous le souhaite pas non plus. Alors, voilà une campagne dont l’objectif est de vous rappeler la présence d’une autre option. Non, ce n’est pas has been de se voir en face à face. Et visiblement, la SNCF allemande est très à cheval sur le présentiel. En 2021, la marque avait déjà lancé une campagne sur le sujet, vous incitant à ne pas oublier vos clients… sous peine qu’ils ne vous oublient aussi. À découvrir ici.