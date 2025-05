Allianz lutte contre le cyberharcèlement que les parents ne peuvent pas détecter

Des messages à décrypter.

Allianz France, accompagné par l’agence Ogilvy Paris, lance une campagne de prévention contre le cyberharcèlement du 19 mai au 8 juin 2025. Déployée en affichage print et digital, en presse régionale et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et TikTok), la campagne s’adresse aux adultes référents – parents, enseignants, grands-parents – afin de leur faire prendre conscience de la violence masquée derrière les emojis et le langage codé des adolescents. Une opération visible dans 377 villes françaises, qui renvoie via un QR code sur une plateforme pédagogique dédiée.

Face à l’évolution du harcèlement en ligne, souvent invisible, Allianz cherche à alerter sur l’écart de compréhension entre générations. Selon une étude IFOP commandée par l’assureur en mai 2025, 75 % des adultes pensent comprendre le langage emoji/SMS utilisé par les jeunes, mais seuls 1,3 % réussissent à déchiffrer correctement six messages types. Un chiffre qui illustre à quel point la violence verbale peut se dissimuler derrière des symboles anodins que les adultes ne perçoivent pas nécessairement comme menaçants.

“Le numérique a transformé nos vies. Il rapproche, informe, amuse, mais expose aussi.​ Les adolescents sont particulièrement concernés. Ils grandissent dans un monde dans lequel un message peut blesser autant qu’un coup. Avec cette nouvelle campagne nous voulons rendre visible ce qui se joue derrière leur langage codé pour aider les adultes à les protéger. … L’objectif est d’ouvrir le dialogue entre eux autour d’exemples de messages a priori anodins mais derrières lesquels se cache parfois une violence inouïe ”, explique Constance Wiblé, Directrice Marque et Communication chez Allianz France. La campagne met en scène des messages difficilement compréhensibles sans l’aide d’un adolescent, pour illustrer le fossé générationnel et amorcer le dialogue. Une approche pédagogique plutôt que culpabilisante, pour faire de la compréhension un premier levier de prévention.

Cette nouvelle prise de parole s’inscrit dans la continuité des engagements de l’assureur, déjà mobilisé sur le sujet depuis 2018. Allianz poursuit son travail de sensibilisation tout en renforçant ses services : accompagnement psychologique, protection juridique dédiée au numérique, et modules spécifiques dans l’assurance scolaire ou santé… L’objectif reste le même : détecter plus tôt, accompagner mieux. Car pour lutter contre le cyberharcèlement, encore faut-il savoir le reconnaître.

