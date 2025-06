Kylian Mbappé n’est plus VIP chez ALL Accor : vous l’êtes

La star-attitude, maintenant accessible à tous.

Et si être traité comme une star n’était plus réservé aux célébrités ? Avec sa nouvelle campagne “Don’t be a Guest, be a Guest Star”, ALL – Accor Live Limitless veut faire vivre à chacun de ses clients une expérience digne des plus grandes personnalités. Pour incarner cette vision, le groupe hôtelier s’est entouré d’un ambassadeur de taille : Kylian Mbappé.

Depuis juillet 2024, Kylian Mbappé collabore avec Accor dans le cadre d’un partenariat global. Il devient aujourd’hui le visage de la plateforme ALL, à travers une campagne mondiale qui place l’expérience client au cœur de sa promesse. Dans un film réalisé par Ogilvy, on le découvre arrivant dans un hôtel, accueilli en même temps que d’autres voyageurs. Le personnel semble hésiter : qui doit être pris en charge en priorité ? Très vite, le message est clair : avec ALL, chaque client est une star. Tant pis pour le Kyks.

« Ce que j’aime avec cette campagne, c’est qu’elle dit quelque chose de simple : chacun mérite de se sentir spécial. Nous méritons tous de vivre des moments uniques, peu importe qui nous sommes ou d’où nous venons. Ma relation avec ALL Accor dépasse le simple partenariat, c’est une histoire durable, car nous partageons les mêmes valeurs : l’exigence, le respect et l’envie de bien faire », explique Mbappé.

La campagne prend le contrepied des usages de l’hôtellerie. Peu importe la notoriété du client, l’attention portée est la même. Que l’on séjourne dans un Sofitel, un Rixos, un Ibis ou un Novotel, chaque détail est pensé pour offrir une expérience sur mesure : sortie privée en bateau, accès aux coulisses des cuisines, moment de détente au spa ou simple respect de l’intimité.

Pour Alix Boulnois, directrice générale commercial, digital & tech d’Accor, cette vision incarne l’ADN du programme : « ALL Accor est bien plus qu’une simple plateforme de réservation : c’est un véritable catalyseur d’expériences, porté par un programme de fidélité ambitieux qui transforme chaque séjour en moment mémorable. Avec plus de 100 millions de membres, ce programme ne cesse de s’imposer comme l’un des plus engageants au monde, preuve de sa capacité à fidéliser et inspirer ».

Déployée à partir du 12 juin 2025, la campagne vise plusieurs marchés stratégiques du groupe : France, Royaume-Uni, Allemagne, Australie, Brésil et Chine. Le dispositif comprend la diffusion du film publicitaire en vidéo en ligne (VOL) pendant deux mois, complétée par une campagne d’affichage digital (DOOH) dans des aéroports internationaux pendant un mois.

Sur les réseaux sociaux, la campagne bénéficie également d’un relai important, notamment grâce à une activation influence inédite : cinq créateurs de contenu ont été intégrés à la liste “Amis Proches” de Kylian Mbappé sur Instagram, leur permettant d’accéder à des stories privées et du contenu exclusif autour de la campagne. L’un d’eux sera invité à vivre une expérience “Guest Star” personnalisée, pensée dans les moindres détails, avec un accompagnement sur mesure à chaque étape du séjour. Ce qui, pourrait-on arguer, va un peu à l’encontre du concept de la campagne, mais soit.

La relation entre Accor et Mbappé repose sur des valeurs partagées. Ensemble, ils soutiennent l’initiative solidaire “We Care for ALL”, lancée avec l’association Inspired by KM. Le programme permet à des jeunes de découvrir le monde à travers des expériences culturelles et sportives, en accord avec l’engagement social du joueur et les convictions du groupe hôtelier.