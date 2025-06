Offre d’emploi en CDI : Responsable commercial agences (F/H)

La Réclame recrute pour la rentrée de septembre 2025.

La Réclame est le média nouvelle génération pour les professionnels du marketing et de la communication. C’est un média en ligne dédié aux tendances, à la créativité et au marketing / martech.

La Réclame fait partie de Groupe VT Scan, un groupe alliant conseil et média. La Réclame et VT Scan éditent Scan Book, la 1ʳᵉ plateforme de mise en relation des pros de la communication et du marketing, où sont référencées aujourd’hui plus de 250 agences.

La Réclame vient également de lancer les Brand Transformation Awards, le premier prix qui récompense la transformation des marques.

Pour rejoindre notre équipe à taille humaine, nous recherchons un(e) responsable commercial agences.

Missions

Avec ce poste, vous serez en relation avec toutes les agences marketing / communication qui font le marché : publicité, digital, RP / influence, média, design…

Vous serez en charge de commercialiser nos différents produits à destination des agences : packs Scan Book et offres de conseil auprès des agences, webinars / articles sponsorisés / campagnes display ainsi que les candidatures aux Brand Transformation Awards.



Fonctions commerciales :

• Développement du portefeuille client : prospection, rendez-vous clients, négociation du renouvellement des contrats annuels, facturation.

Vous serez garant de la satisfaction client et du Customer Success :

• Démonstration de la plateforme Scan Book et formation des clients

• Support client

• Gestion du planning des temps forts des clients sur la plateforme

• Reporting et rendez-vous bilan

Vous participerez au marketing et à la communication de l’offre :

• E-mailing

• Social media

• Benchmarking

• Analyse des éléments statistiques et des performances

• Participation à la conception ou à l’optimisation de nouveaux produits

Vous managerez également un.e stagiaire ou alternant.e qui vous assistera pour ces missions.

Profil

– Formation : école de commerce ou marketing

– Expérience : 1 à 5 ans

Qualités :

• Très bon sens de la relation et la satisfaction client

• Capacité à prospecter

• Ténacité et détermination à atteindre, puis à dépasser les objectifs

• Rigueur dans le suivi et la gestion

• Force de proposition pour innover et améliorer nos offres

Où et comment

– Vous rejoindrez l’équipe commerciale de la Réclame / VT Scan (3 personnes) sous la supervision des associés

– Disponibilité : septembre 2025

– Contrat : CDI

– Rémunération : fixe + variable incitatif

– Bureau à deux pas du métro Pont de Neuilly (ligne 1), bureaux libres avec jusqu’à deux jours de télétravail chaque semaine

Postulez

Postulez par email avec votre CV, quelques mots, mais pas de lettre de motivation : [email protected]