Offre d’alternance ou de stage : content manager / journaliste

La Réclame recrute pour la rentrée de septembre 2025.

La Réclame est le média nouvelle génération pour les professionnels du marketing et de la communication. C’est un média en ligne dédié aux tendances, à la créativité et au marketing / martech.

La Réclame fait partie de Groupe VT Scan, un groupe alliant conseil et média. La Réclame et VT Scan éditent Scan Book, la 1ʳᵉ plateforme de mise en relation des pros de la communication et du marketing, où sont référencées aujourd’hui plus de 250 agences.

La Réclame vient également de lancer les Brand Transformation Awards, le premier prix qui récompense la transformation des marques.

Nous recherchons un(e) content manager / journaliste pour rejoindre notre équipe à taille humaine.

Missions

– Production et diffusion de contenus (articles éditoriaux ou sponsorisés, posts sur les réseaux sociaux, e-mailings, visuels, vidéos…)

– Gestion des réseaux sociaux de la Réclame et de VTscan

– Édition de newsletters.

– Gestion et suivi d’un planning de publication

– Veille sur les sujets qui peuvent intéresser nos cibles et les formats à explorer pour accroitre notre visibilité

– Suivi des indicateurs de performance et du ROI (reporting et analyse)

Profil

Étudiant.e en communication, journalisme, marketing ou digital.

Requis

– Indispensable : curiosité pour la communication et le marketing, intérêt pour les réseaux sociaux et leurs innovations.

– Maitrise élémentaire de Canva ou équivalent.

– Rigueur et fact-checking.

– Aisance rédactionnelle, orthographe et grammaire impeccables.

– Bon niveau de compréhension de l’Anglais pour de la veille.

– Avoir quelques connaissances en montage vidéo et motion design élémentaire serait un grand plus pour participer à de nouveaux formats vidéo de la Réclame sur les médias sociaux.

Où et comment

– Vous rejoindrez la rédaction de la Réclame (4 personnes)

– Disponibilité : septembre 2025

– Contrat d’apprentissage ou stage conventionnement uniquement

– Bureau à deux pas du métro Pont de Neuilly (ligne 1), bureaux libres avec 1 à 2 jours de télétravail chaque semaine

Postulez

Postulez par email avec votre CV, quelques mots, mais pas de lettre de motivation : [email protected]