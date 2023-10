Les laits végétaux Oatly invitent l’industrie laitière à communiquer sur ses émissions de CO2

It’s a trap.

Oatly fait une offre unique à la concurrence : la moitié de ses emplacements publicitaires, utilisables gratuitement. La seule condition ? Ils doivent dévoiler l’empreinte carbone de leurs produits. En effet, l’industrie alimentaire est le deuxième producteur de gaz à effet de serre : l’offre se tient.

Le spécialiste des “laits” végétaux fait preuve de transparence depuis 2019, en imprimant ses émissions carbone sur ses packagings, et demande à ses concurrents d’en faire de même en qualifiant l’initiative “d’étiquetage climatique”. Et l’argument se vaut : les fabricants automobiles et d’électroménagers le font déjà, et ils ne sont pourtant pas les seuls à contribuer au dérèglement climatique. Cependant, cette proposition est à double tranchant : un espace d’affichage gratuit vaut-il vraiment de se dresser face à Oatly ?

Le producteur de boissons aux céréales n’a aucune chance de perdre en termes d’émissions à effet de serre face à ses concurrents de l’industrie laitière. Les gaz produits par les vaches sont problématiques dans des proportions bien plus importantes que des amandes ou de l’avoine. Impossible également de la vaincre sur un plan qualité d’affichage : depuis des années, le nom d’Oatly rime avec campagnes percutantes et affiches réussies. Un exploit qui laisse la marque en position de leader des coups de com’, et lui permet, comme aujourd’hui, de mener la danse avec ses concurrents représentant bien plus de chiffre d’affaires.

Cette initiative tire son existence d’une étude menée par un service interne de la marque, qui a révélé que 62 % des personnes interrogées soutiendraient une politique poussant à labelliser les produits alimentaires avec leur impact écologique. 58 % sont d’avis que les fabricants devraient être forcés de dévoiler leur impact, tandis que 59 % pensent qu’ils seraient plus conscients de leurs habitudes de consommation s’ils voyaient ces étiquettes. Après le Nutri-Score, bientôt un Eco-Score ? C’est déjà une réalité chez certains acteurs engagés.