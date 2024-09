Fans du PSG, Novotel vous propose de dormir au Parc des Princes

Rêvez plus grand… dans votre chambre.

Dans une collaboration évidente – mais difficile à mettre en place – avec le Paris Saint-Germain, Novotel et ALL, plateforme de réservation et programme de fidélité d’Accor, lancent « La Suite Novotel by ALL.com », la première chambre d’hôtel permanente au sein d’un stade de football. Installée dans les tribunes du Parc des Princes, cette suite offre aux fans du PSG une expérience unique, permettant d’assister aux matchs depuis le confort d’une chambre d’hôtel tout en profitant des services haut de gamme de la marque.

Aménagée selon les standards de confort de Novotel, la chambre inclut un lit de 160 cm, une salle de bain, un minibar, ainsi qu’un balcon privé avec vue imprenable sur le terrain. Dès leur arrivée, les clients bénéficient d’un accueil VIP et d’une entrée par le tunnel des joueurs. L’expérience se poursuit avec un dîner servi pendant la rencontre et se conclut par un petit-déjeuner et une visite privée du stade. Cette offre exclusive s’inscrit dans une volonté de créer des moments mémorables pour les fans et voyageurs… qui auront les moyens de s’y trouver.

Une opportunité à saisir pour les passionnés de football non marseillais. Comment réserver ? C’est par ici.