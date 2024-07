Comment Accor va faire de Paris 2024 une fête

C’est que le début, d’Accor, d’Accor.

Pour ce grand habitué des événements sportifs, les Jeux Olympiques auraient pu paraitre une formalité, mais tous les partenaires de Paris 2024 vous le diront : rien n’est comparable à cette aventure.

Si le partenariat avec l’Olympe des évènements sportifs mondial était inscrit dans l’ADN d’Accor, il n’a pas été exempts de défis poussant le groupe à se dépasser, comme sa campagne de marque pour Paris 2024 le dévoile.

Stéphanie Dartevelle, directrice des partenariats pour L’Europe et l’Afrique du Nord du groupe hôtelier, nous raconte comme Accor se met en ordre de marche pour laisser un souvenir impérissable aux Français, athlètes, clients et visiteurs du monde entier.

Pouvez-vous nous décrire la genèse du partenariat entre Accor et Paris 2024 ?

Stéphanie Dartevelle : Accor a toujours été un grand partenaire des événements sportifs majeurs, comme la Coupe du Monde de football en 1998 et celle au Qatar, ainsi que la Coupe du Monde de rugby. Nous sommes également partenaires du PSG et de l’America’s Cup. C’est dans notre ADN.

Paris 2024 est le plus grand événement de l’été en France, et en tant que leader hôtelier avec 1 700 hôtels et 23 marques, il était naturel pour nous d’y participer pour démontrer notre force et notre expertise. Ce partenariat nous permet de démontrer concrètement notre capacité opérationnelle, que ce soit dans nos hôtels ou au sein des villages des médias et des athlètes. C’est un défi technique et logistique que nous relevons avec brio, montrant ainsi l’excellence de notre groupe. De plus, c’est une opportunité d’accélérer nos initiatives en matière de diversité et d’inclusion. Nous visons à améliorer l’accessibilité avec l’objectif de labelliser 300 de nos hôtels ‘Tourisme et Handicap’ d’ici la fin de l’année. Accueillir tout le monde dans nos établissements est une priorité pour nous.

Nous opérons dans les villages – le village des athlètes à Saint-Denis et le village des médias à Dugny, près du Bourget – en accueillant et en fournissant des services comme le petit-déjeuner, avec près de 100 000 repas servis. Pour ce faire, nous avons recruté environ 700 personnes pour ces deux sites, mettant en avant notre capacité à gérer de tels défis logistiques.

Quels sont les principaux objectifs d’Accor à travers ce partenariat avec Paris 2024 ?

S.D. : Un de nos principaux objectifs est de renforcer notre marque employeur, particulièrement après les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalité avec le Covid. Ces jeux sont une opportunité pour retrouver notre attractivité. De plus, certains des profils recrutés pour les Jeux pourraient trouver un emploi permanent dans nos hôtels, créant ainsi un cercle vertueux de recrutement.

Quels sont les principaux défis et risques associés à ce partenariat, et comment comptez-vous les gérer ?

S.D. : Le principal défi a été de recruter des centaines de personnes en peu de temps et de monter en charge rapidement. Ces personnes seront de véritables ambassadeurs de notre marque. Il était donc crucial de les former aux valeurs d’Accor. Tous ont suivi des formations importantes. Pour leur recrutement, nous avons adopté des méthodes innovantes, en nous concentrant moins sur les CV et davantage sur les mises en situation. Dans notre métier, l’accueil est primordial, et il était essentiel d’évaluer leur comportement. Cette approche nous a permis de trouver les profils les plus adaptés.

Autre défi, choisir les bons athlètes pour notre Champions Family a également été un défi important. Nous devions nous assurer que nos choix reflètent notre ADN.

Pour revenir sur le village des athlètes et des médias, il s’agit de 90 bâtiments conçus en pensant à leur usage futur, avec une vision d’héritage. Le défi pour nos équipes est de gérer des chambres qui ne sont pas des hôtels traditionnels, ce qui implique de transformer nos processus, comme la gestion et le stockage du linge, qui sont des problématiques très opérationnelles : dans nos hôtels, le linge est stocké à chaque étage pour faciliter le service des chambres. Pour les JO, nous devrons stocker le linge dans des parkings. De plus, les ascenseurs des bâtiments ne sont pas dimensionnés pour nos chariots de linge, car ils sont destinés à devenir des appartements ou des bureaux à l’avenir.

Nous avons la chance de vivre ces Jeux, ce qui n’était pas arrivé depuis 100 ans, donc il faut saisir cette opportunité sans trop se poser de questions et foncer.

Quelle est la nature de la nouvelle campagne de marque que vous allez dévoiler ? Comment s’inscrit-elle dans le cadre des Jeux ? Quel message souhaitez-vous faire passer ?

S.D. : Le message de la campagne est ‘Vous n’imaginez pas tous les souvenirs qu’on vous réserve’, et ce à travers tous nos points de contact. Nous avons fait une analogie entre notre métier et le sport, soulignant le dépassement de soi. La glace symbolise ici la satisfaction client. La campagne met en avant notre mascotte Jean, notre réceptionniste, et montre notre engagement à offrir des expériences client exceptionnelles, symbolisé par un enfant retrouvant le sourire grâce à une glace.

Il s’agissait également de démontrer la force de notre métier et donner à voir que ce dépassement est universel.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d’activations de marque prévues avant et pendant les Jeux ?

S.D. : Tous nos hôtels sont équipés du Look of the game avec des pictogrammes de Paris 2024 adaptés à notre métier. Chaque marque propose des activations spécifiques, comme Novotel avec des coloriages pour enfants ou Ibis Budget avec des activités sportives. Nous avons aussi 10 hôtels flagship avec des terrasses offrant des services spéciaux selon l’humeur des clients.

Le client soulèvera une cloche et, selon son humeur, il recevra un service, une boisson pour le réconforter ou autre chose pour continuer à le mettre dans l’ambiance. Nous voulons vraiment faire de ces jeux une fête dans nos hôtels. En tant que relais de Paris 2024, nos hôtels seront animés et vivront pleinement l’événement. Ce sera bien plus qu’un simple endroit pour dormir, nos hôtels feront partie intégrante de l’expérience des Jeux.

De quelle manière Accor envisage-t-il d’impliquer les communautés locales et les visiteurs internationaux dans ce partenariat ?

S.D. : Nous avons trois principales communautés : nos collaborateurs, nos propriétaires et nos clients. Pour les collaborateurs, nous avons réussi à les engager dans ce partenariat, notamment grâce à la All Champions Family, une équipe de dix athlètes (cinq hommes et cinq femmes) qui partagent les valeurs d’Accor et que nous pouvons mobiliser pour transmettre des messages importants.

Ensuite, nos propriétaires : faire intervenir des athlètes crée toujours un effet ‘waouh’ et renforce le lien entre eux et la marque Accor. Enfin, nos clients : avec le programme de fidélité All Accor Live Limitless, partenaire de cet événement, nos clients pourront profiter d’événements extraordinaires pendant les Jeux. Dans notre jargon, nous appelons ces événements des ‘Money Can’t Buy Events’, mais nous les appelons ‘Limitless Experiences’. Il s’agit d’accéder à des sites de compétition, de vivre des épreuves sportives et de séjourner dans des hôtels avec des expériences uniques. C’est un moyen crucial pour nous.

En outre, il y a l’importance de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). En parlant de communauté, il est essentiel d’accélérer nos efforts contre le gaspillage alimentaire et de continuer à éliminer les plastiques à usage unique dans nos hôtels. La RSE est profondément ancrée dans l’ADN d’Accor, et cela inclut également la collaboration avec des communautés locales, notamment dans le domaine de l’alimentation.

Quelles retombées à long terme anticipez-vous pour Accor grâce à ce partenariat ?

S.D. : La marque employeur est un objectif clé, et il y a évidemment un objectif business, comme l’attraction de la destination France pendant et après les Jeux. Nous voulons que nos clients reviennent dans nos hôtels grâce à une expérience positive durant les Jeux.

Comment évaluez-vous le succès de ce partenariat et quels indicateurs clés de performance utilisez-vous ?

S.D. : Nous évaluerons le succès en fonction de plusieurs critères : l’engouement pour la marque employeur, le succès commercial et l’atteinte de notre objectif de labellisation Tourisme et Handicap pour 300 hôtels d’ici la fin de l’année.

Comment ce partenariat s’aligne-t-il avec les engagements d’Accor en matière de durabilité et de responsabilité sociale ?

S.D. : Dès le départ, ce partenariat a été conçu comme un accélérateur pour différentes dimensions, telles que la diversité et l’inclusion. C’est pourquoi nous avons intégré Marie Patouillet et Amandine Bouchard dans notre équipe, car elles transmettent des messages que nous ne faisons peut-être plus passer en interne. La diversité, l’inclusion et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont cruciales, et nous avons également travaillé sur la labellisation en matière d’accessibilité. Nous avons utilisé tous les vecteurs possibles pour diffuser un maximum de messages.

Quel est le secret d’un partenariat réussi ?

S.D. : Le secret est de s’entourer des meilleures équipes pour pouvoir travailler ensemble jusqu’au bout dans l’adversité.