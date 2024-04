Nike et Wemby :  le logo du joueur enfin dévoilé

Un coup de com venu d'ailleurs.

Le 8 avril 2024, une éclipse solaire totale remarquable a plongé l’Amérique du Nord (à l’exception de l’Alaska) dans l’obscurité pendant plusieurs minutes. Nike a profité de cet évènement pour faire un coup de com’ monumental : dans une courte vidéo diffusée sur X, l’équipementier américain a dévoilé le logo que l’on croit appartenir au joueur de basket français Victor Wembanyama. Celui-ci s’est vu attribuer le surnom “l’alien” par LeBron James, un autre athlète Nike qui possède son propre logo et sa marque au sein de Nike, et l’image dévoilée y ferait référence.

« Wemby », comme on le surnomme de façon fort pratique, est déjà le quatrième plus gros vendeur de maillots de la NBA, seulement derrière Stephen Curry, Jayson Tatum et LeBron James. Il ne reste pus qu’à voir si ce nouveau logo, et la future collection qui s’en adornera sûrement prochainement, feront vibrer les fans de basket. Un futur destin à la Jordan dans le giron ? C’est toute la réussite que l’on souhaite au fleuron du basket français.