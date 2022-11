Mbappé va-t-il battre Ronaldinho et CR7 dans le Footballverse de Nike ?

Encore une pub de foot qui va faire un carton.

Imaginez un peu. Faire s’affronter les plus grandes stars du football à leur “prime”, toutes époques confondues, dans un foot à cinq (“un five”, dans le jargon footballistique) survolté en Suisse. Nike a réalisé cette prouesse. Plus qu’un simple geste technique, une véritable virgule qui se signe d’elle–même à l’approche du Mondial qatari.

Kylian Mbappé, Ronaldinho, Ronaldo R9, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, que dire face à cette belle brochette de footballeurs 5 étoiles projetés dans un gigantesque laboratoire transdimensionnel ? Sûrement que c’est le pied ! « Footballverse » oblige, Alex Blaze, l’attaquant légendaire du manga à succès Inazuma Eleven est lui aussi de la partie pour tirer sa légendaire frappe “La Tornade du Dragon”. Hormis le beau jeu des stars et des effets spéciaux, la marque de sport met également à l’honneur le football amateur et ses ambitions. Avec une retournette pareille, l’arbitre peut ranger son sifflet, le but est atteint sans hors-jeux.