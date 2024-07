Kylian Mbappé est la star de cette improbable pub chinoise

“Ça rend chou”.

L’illustre Kylian Mbappé nous a révélé bon nombre de ses talents. As du football, il maîtrise également aisément l’espagnol, ce qui lui sera fort utile dans son nouveau club du Real Madrid. Mais le joueur a plus d’un tour dans son sac, car ce qu’on ne savait pas, c’est son appétence pour le mandarin.

En effet, le réseau social ​Xiaohongshu, équivalent d’Instagram en Chine, a dévoilé un nouveau spot publicitaire mettant en scène Kylian Mbappé. Non, ce n’est pas une IA. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette publicité est réelle, et l’attaquant en est bien le personnage principal, et ambassadeur de la marque.

🇨🇳 La pub de Kylian Mbappé pour le réseau social chinois Xiaohongshu. pic.twitter.com/HbovrfrHu2 — Cerfia (@CerfiaFR) July 22, 2024

Évidemment, le film a fait le tour des réseaux sociaux, soulevant l’étonnement des internautes, mais aussi les moqueries.

Cependant, de l’autre côté du globe, le footballeur est salué par la population chinoise pour l’intérêt qu’il lui porte. En effet, Mbappé a une communauté de fans en Asie.

En tous cas, l’attaquant français ne cessera jamais de nous surprendre, et on a déjà hâte de voir la prochaine surprise qu’il nous réserve.