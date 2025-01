George Clooney, Camille Cottin et Eva Longoria embarquent dans le train de Nespresso 

Le Crime de l'Orient-Express prend une tournure forte en café.

Nespresso revient avec un nouvel opus de sa célèbre saga publicitaire, mettant une fois de plus à l’honneur son ambassadeur emblématique, George Clooney, cette fois dans le rôle d’un détective. Entouré d’un casting prestigieux comprenant Eva Longoria, Camille Cottin et Kim Go Eun, l’acteur mène l’enquête dans une campagne mêlant humour, mystère et raffinement.

L’intrigue se déroule à bord d’un train luxueux, théâtre d’un mystère intrigant – façon Le Crime de l’Orient-Express, peut-être en un peu moins sanglant : le vol de précieuses capsules Nespresso. Camille Cottin incarne une héritière glamour, signalant la disparition de ces trésors au goût inoubliable. George Clooney, dans son rôle de détective, mène une enquête pleine de rebondissements, entre la cheffe incarnée par Eva Longoria et la sous-cheffe jouée par Kim Go Eun.

Le public est invité à se joindre à cette enquête captivante, mais pourra-t-il découvrir le coupable avant le détective Clooney ?

Lancée en première mondiale dès le 15 janvier 2025, cette campagne promet de séduire les amateurs de café et les passionnés de cinéma. Le mystère continuera à se dévoiler tout au long de l’année, avec des contenus exclusifs diffusés en ligne, sur les réseaux sociaux et dans les boutiques Nespresso.

Rendez-vous à bord de ce train exceptionnel pour percer le mystère avec Nespresso et George Clooney.