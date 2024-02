Naturalia dévoile une campagne coquine pour la Saint-Valentin

Faites l’amour, pas la guerre, les fruits et légumes, ça coûte moins cher.

La Saint-Valentin approche à grands pas, rendez-vous amoureux, restaurants, cadeaux, nourritures aphrodisiaques et intimité sont à l’honneur. Naturalia, l’enseigne de magasins bio, lance une campagne sur le thème de l’amour ou plus subtilement, de l’érotisme.

À partir d’une inspiration des romans à l’eau de rose, Naturalia et l’agence Altmann + Partners ont détourné certaines phrases en intégrant ses fruits et légumes aux belles formes et aux vertus aphrodisiaques. Des aubergines insérées dans le four brûlant, des noix dans le creux de la main, les deux poires généreuses de Pénélope, le jus du gingembre sur des citrons bien fermes. Tous ces produits vont pimenter votre St-Valentin avec Naturalia qui promet une soirée érotique et riche en saveur pour vos papilles gustatives.

Naturalia, pionnière du mieux manger, mieux être et mieux produire depuis 50 ans, met en avant son engagement pour une alimentation saine, dépourvue de pesticides et d’engrais chimiques. Avec cette campagne, la marque rappelle que le plaisir est au cœur de son offre, qu’il s’agisse de gammes de produits variés ou d’ingrédients bruts réputés pour leurs vertus aphrodisiaques.

Sidonie Tagliante, directrice marketing, communication et RSE chez Naturalia s’est d’ailleurs exprimée sur cette campagne, déclarant : « À travers cette campagne, nous réaffirmons nos engagements autour du plaisir sain. C’est aussi une occasion supplémentaire pour Naturalia d’assumer son positionnement joyeux et libre. S’emparer du style littéraire à l’eau de rose, le pimenter façon « émoji » avec une touche de gingembre, c’est un flacon très Naturalia de rappeler que pour les sujets qui touchent à l’intimité, il est d’autant plus important de choisir des produits sains. »

La campagne, qui a débuté le 9 février en presse, est depuis le 12 février en affichage en région parisienne et en digital. Une immersion totale dans un univers où la gourmandise se mêle à la passion, pour le plus grand bonheur des amoureux de la bonne cuisine et des plaisirs sensuels.